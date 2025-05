Imola, appuntamento al “mercato del lavoro”: Unibo e aziende incontrano gli studenti

L’evento, organizzato quest’anno con il Comune di Imola, ha l’obiettivo di presentare l’offerta formativa del plesso imolese dell’Ateneo e favorire l’incontro tra studenti e laureati dell’Università di Bologna (in particolare dei corsi di studio presenti in città e dunque in particolare delle facoltà di agraria, farmacia e medicina) e aziende o enti del territorio interessato a intercettare i loro profili per offrire opportunità di tirocinio o inserimento lavorativo. «Siamo molto orgogliosi di sostenere, come Comune di Imola, il Job Day 2025 - affermano il sindaco Marco Panieri e l’assessore Pierangelo Raffini - un appuntamento che mette davvero in rete formazione, competenze e opportunità. In un momento storico in cui l’incontro tra domanda e offerta di lavoro è sempre più decisivo, iniziativa come questa rappresenta un ponte concreto tra il mondo universitario e il tessuto produttivo del territorio. La sede di Imola dell’Università di Bologna è una realtà preziosa, che forma talenti e professionalità chiave in settori per il nostro futuro: salute, innovazione, sostenibilità, impresa. Come Amministrazione crediamo fortemente nella necessità di trattenere i giovani nei nostri territori, di offrire loro occasioni di crescita e di favorire un’economia che sa rinnovarsi grazie alle nuove energie. Ringraziamo l’Università di Bologna e tutte le aziende ed enti partecipanti per aver condiviso questo impegno con noi». «Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, in cui le imprese hanno avuto modo di incontrare gli studenti delle classi degli ultimi anni della sede di Imola, per presentare opportunità di tirocinio e tesi in azienda, sono particolarmente felice che quest’anno sia stato possibile organizzare un vero e proprio job day per gli studenti dell’Alma Mater, incentrato sulla città di Imola» ha detto per parte sua Franco Callegati delegato del Rettore per la sede di Imola. «Ringrazio l’amministrazione comunale per la fattiva collaborazione e la disponibilità nel fornire lo spazio ed il supporto logistico all’iniziativa e le aziende che hanno aderito. Ringrazio anche tutto il personale della sede che si è prodigato per organizzare al meglio l’iniziativa, unitamente ai colleghi e alle colleghe degli uffici di Ateneo dedicati al “job placement” - continua Callegati -. Sottolineo che l’Alma Mater dedica da tempo speciale attenzione a questi momenti di incontro per l’orientamento e il placement di studenti, neolaureati, dottorandi e dottori di ricerca nel momento della transizione dall’università al mondo del lavoro. L’iniziativa di quest’anno si avvale inoltre del sostegno dei Fondi europei della Regione Emilia-Romagna».