Imola, approvata la deroga urbanistica per la nuova camera mortuaria

La Giunta Comunale ha approvato l’attestazione di pubblico interesse necessaria a consentire la realizzazione della nuova camera mortuaria ospedaliera presso il Nuovo Ospedale di Imola, in via Montericco 4.
L’intervento, condiviso dall’Ausl di Imola con il permesso di costruire presentato lo scorso luglio, prevede un edificio di circa 609 mq con cinque sale destinate alle camere ardenti, locali tecnici, celle frigorifere, servizi per i dolenti, sala autoptica e un ufficio, oltre alla sistemazione dell’area esterna con 49 posti auto, di cui due riservati alle persone con disabilità.
La nuova struttura andrà a sostituire gli attuali locali situati nel centro storico, ormai obsoleti e privi di parcheggi dedicati, migliorando accoglienza, funzionalità e qualità del servizio offerto alla comunità.
La deroga approvata riguarda esclusivamente le quantità edificatorie previste dalla scheda APF3 del Rue, confermando la piena coerenza del progetto con il Piano urbanistico generale adottato e il suo carattere di opere di interesse pubblico. Non sono previsti contributi straordinari o contributi di costruzione, trattandosi di un edificio pubblico realizzato da un ente sanitario istituzionalmente competente.
L’Amministrazione comunale ha inoltre dichiarato l’immediata eseguibilità dell’atto, al fine di consentire all’Azienda Usl di procedere rapidamente con gli adempimenti necessari all’avvio dei lavori. La delibera sarà discussa in Consiglio comunale entro il mese di novembre.
Il sindaco Marco Panieri ringrazia la direttrice generale dell’Ausl di Imola Agostina Aimola, l’Ing. Faiello e il suo team per il lavoro svolto.