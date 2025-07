Imola, aperti i cancelli per il maxi concerto degli AC/DC FOTOGALLERY MMPH

Alle 13 in punto sono stati aperti i cancelli per consentire gli accessi al paddock per assistere al concerto degli AD/DC. Tutto con molta tranquillità, all’accesso Dante, ad esempio, in fila c’erano circa 500 persone, molte stanno infatti arrivando con calma senza assieparsi, magari dopo aver pranzato lungo la strada. Considerato che la grande arena è già divisa in settori specifici e organizzati, tutto si sta svolgendo in maniera ordinata e nei villaggi hospitality nell’antistadio e alla Rivazza, molti si rilassano magari con una rinfrescante doccia nebulizzata. A seguire le operazioni di apertura c’erano anche gli stessi organizzatori della Barley arts, ovvero i fratelli Claudio e Cristina Trotta. Il pubblico intanto continua ad affluire passando dal centro, la Fan zone in piazza Matteotti si trova purtroppo sotto il sole cocente e le persone sono costrette a trovare riparo sotto ai portici.