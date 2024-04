Imola, aperte le buste: lo storico ex Bacchilega assegnato al pasticciere faentino Sebastiano Caridi

Dopo l’apertura delle buste avvenuta nella mattinata del 29 aprile 2024, è stata assegnata all’azienda Ges srl di Faenza, che fa riferimento al pasticciere Sebastiano Caridi, la concessione di locali in via Mazzini 2, ovvero lo storico ex bar Bacchilega e in via Mazzini 6, ovvero l’ex edicola. Quella di Ges è stata l’unica offerta presentata. Il contratto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. «Siamo davvero molto soddisfatti per l’avvenuta assegnazione dei locali dell’ex Bar Bacchilega, che segna una svolta per il centro storico dopo anni e lo fa con una riapertura di altissima qualità, con un imprenditore che ha una rilevanza, anche mediatica, ormai nazionale. Questo nuovo investimento su Imola, insieme all’ex Opera Dulcis e ad altri locali pubblici in via di riqualificazione, dimostra un rinnovato interesse per la nostra città e come molti imprenditori non del territorio vedano Imola e il suo centro storico come un’opportunità - sottolineano il sindaco Marco Panieri e l’assessore al centro storico e sviluppo economico, Pierangelo Raffini -. Ringraziamo inoltre il presidente di Area Blu, Eros Nanni e tutto lo staff tecnico che ha seguito il nuovo bando, che esprime la forte volontà dell’Amministrazione comunale di riaprire un luogo iconico ancora di più oggi, dopo il forte apprezzamento dimostrato da tanti cittadini per l’utilizzo temporaneo nel mese scorso, che ha evidenziato quanto la città sia legata a questo luogo storico».

«Per la concessione del locale per tempi brevi è possibile derogare ai vincoli previsti, ma per affidarne la gestione per tempi lunghi è necessaria una forte ristrutturazione, per realizzare la quale la società aggiudicataria dovrà attivarsi per avere tutte le necessarie autorizzazioni dalla Sovrintendenza. Area Blu ha redatto un bando che permetterà investimenti di qualità sia nelle opere sia nell’attività, garantendo la vocazione naturale di questi spazi. Per questo motivo, il bando ha fissato un contributo a fondo perduto da parte di Area Blu di 120mila euro per gli interventi di ristrutturazione, il pagamento dell’affitto a partire dal decimo anno; almeno 620mila euro per interventi di ristrutturazione e un fatturato minimo di 2,5 milioni di euro Iva esclusa nel biennio 2021-2022» aggiunge l’assessore Pierangelo Raffini.

«Un nuovo clima di fiducia e crescita è dimostrato anche dagli stessi flussi turistici dei primi mesi del 2024, che segnano un aumento delle presenze anche destagionalizzate, non solo legate ai grandi eventi in Autodromo. Mentre proseguiamo sui locali ex-Telecom, in via San Pier Crisologo e su quelli dell’Agenzia del Demanio che tornano al Comune, a disposizione delle associazioni giovanili imolesi, e portiamo avanti un lavoro complessivo di riqualificazione dell’asse stazione-autodromo, di tutto il sistema di illuminazione pubblica e di tutta la città nel suo complesso, sto interloquendo anche in queste settimane con aziende e operatori per altri investimenti importanti sulla città»” conclude il sindaco Marco Panieri.