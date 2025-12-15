Imola: aperta la Centralina dell’Osservanza - Gallery

Si è tenuta ieri mattina, davanti a una numerosa presenza di cittadini e di famiglie, l’inaugurazione della Centralina, il nuovo spazio pubblico ricavato dall’ex cabina elettrica dell’Osservanza, restituito alla città al termine di un importante intervento di riqualificazione finanziato nell’ambito del Piano urbano integrato Pnrr insieme alla Città Metropolitana di Bologna. Un progetto che si inserisce nella più ampia visione del Parco della Conoscenza e dell’Innovazione, destinato a rappresentare il più rilevante intervento di rigenerazione urbana e funzionale della città.