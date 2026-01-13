Imola, anziana investita sulla via Selice è grave all’ospedale Maggiore

Nella mattinata di oggi, intorno alle 8.30, si è verificato un grave incidente stradale all'intersezione tra via Selice e via Poiano. Per cause ancora in corso di accertamento, una donna di 77 anni che procedeva a piedi è stata investita da una vettura, una Mercedes Classe A, condotta da una ragazza di 21 anni. Le condizioni della 77enne sono apparse subito gravi ai soccorritori intervenuti sul posto. La donna è stata trasportata, tramite elisoccorso, all'ospedale Maggiore di Bologna. Sul luogo del sinistro è intervenuta la polizia locale del Circondario, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.