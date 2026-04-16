Imola, annullata la chiusura dell’A14 sabato e domenica

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Imola e Castel San Pietro, verso Bologna, che era prevista dalle 22 di sabato 18 alle 6 di domenica 19 aprile. Una scelta più che opportuna considerato il week end di grande afflusso su Imola per la gara del Wec in autodromo.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto Castel San Pietro-Imola, verso Ancona, dalle 22 di domani, venerdì 17 alle di sabato 18 aprile, per lavori di pavimentazione. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via San Carlo, SS9 via Emilia, SP610, via Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola.