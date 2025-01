Imola, ancora un incidente sull’asse attrezzato ferito un 20enne di Medicina

Oggi intorno alle 13 si è verificata ancora una fuori uscita di strada su via della cooperazione, l’asse attrezzato, in direzione zona industriale. Una Ford Fiesta è carambolata nella corsia di marcia mentre viaggiava verso la periferia, dopo che il conducente, un ragazzo di 20 anni residente a Medicina, ha perso il controllo. L’autoveicolo ha abbattuto il guardrail e la segnaletica posta all’uscita verso il centro commerciale Leonardo e si è fermato in mezzo alla corsia di sorpasso girata nella direzione opposta all’iniziale senso di marcia. Il traffico dopo un breve rallentamento di 15 minuti è tornato a scorrere regolarmente nonostante i lavori di rimozione del veicolo e il ripristino del fondo stradale .

Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Imola immediatamente e prima del sopraggiungere della pattuglia della polizia locale che è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente, non sarebbe comunque in pericolo di vita.