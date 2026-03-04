Imola, ancora un incidente sull’asse attrezzato

Nella serata di ieri intorno alle 19.30 si è verificato un grave incidente stradale in via della Cooperazione, asse attrezzato, nel tratto in prossimità del sottopassaggio ferroviario, a Imola. Nello scontro sono rimasti coinvolti due veicoli: una Toyota Aygo e una Lancia Ypsilon. Secondo la prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale del Nuovo Circondario Imolese, il conducente della Toyota Aygo, un uomo di 62 anni, S. C., residente a Molinella, procedeva in direzione Ferrara quando, per cause ancora in corso di accertamento, invadeva la corsia opposta collidendo frontalmente con la Lancia Ypsilon che procedeva in direzione Firenze.

A bordo della Lancia Ypsilon si trovavano due coniugi residenti a Imola: l’uomo di 52 anni alla guida del veicolo e la donna di 48 anni, trasportata come passeggera. A seguito dell'urto, tutte e tre le persone coinvolte hanno riportato lesioni e sono state trasportate al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna. Uno dei feriti, in considerazione della gravità delle condizioni, è stato trasferito in ospedale in elisoccorso, gli altri due feriti sono stati invece trasportati a bordo di ambulanze del servizio di emergenza territoriale 118. Alla fine nessuno dei tre fortunatamente sarebbe grave.

La strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area. Le indagini sono ancora in corso per accertare l'esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.