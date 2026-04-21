Imola, anche la Guardia di Finanza con i suoi mezzi storici protagonista al Wec

Anche la Guardia di Finanza protagonista al Wec. In occasione della “6 hours of Imola”, unica tappa italiana del Campionato Mondiale Endurance (WEC) svoltasi dal 17 al 19 aprile, il Comando Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza ha partecipato all’evento con un’esposizione di grande valore storico e istituzionale, attirando l’interesse degli oltre 100.000 spettatori presenti. L’iniziativa, curata dal Comando Provinciale di Bologna in collaborazione con il Museo Storico del Corpo, si è articolata su due punti chiave: uno stand all’interno dell’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” e uno in Piazza Matteotti, nel cuore della città. I visitatori di ogni età hanno potuto ammirare da vicino i mezzi iconici della “Raccolta Veicoli Storici”, testimonianza dell’evoluzione tecnica e operativa della Guardia di Finanza, e in particolare dalla rara Moto Morini Corsaro 158 “testa piatta” (1971) delle Fiamme Gialle, al Gilera B 300 Extra (1962) fino alla Moto Guzzi V75 (1996) agli esemplari storici come la Fiat 508 Balilla camioncino (1935), la Fiat 600 D (1967) — simbolo della motorizzazione capillare degli anni ‘60 — e il Mitsubishi Pajero 3.5 V6 GDI (2001), protagonista del contrasto al contrabbando nei primi anni 2000.

Le aree espositive hanno ricevuto la visita di numerose autorità e personalità, tra cui il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, il sindaco di Imola, Marco Panieri, e il direttore dell’Autodromo, Pietro Benvenuti. Apprezzamenti sono giunti anche dal mondo delle corse, gli stand, infatti, sono stati visitati da Giancarlo Minardi (presidente Commissione Monoposto FIA), Amato Ferrari (team principal AF Corse) e dal pilota Ferrari Hypercar Phil Hanson.

«L’evento ha rappresentato un’importante occasione per illustrare al pubblico le attività quotidiane della Guardia di Finanza a tutela della legalità, coniugando la memoria storica del Corpo con il dinamismo e l’eccellenza sportiva internazionale del Wec» commenta il Comando provinciale in una nota .