Imola, ambulanza per Antonio Vilardi: anche la scuola del figlio dona fondi dopo il compito in classe scritto dal bambino

Anche l’Istituto comprensivo 5 ha aderito alla raccolta fondi per acquistare un’ambulanza in ricordo di Antonio Vilardi, il medico 41enne dell’ Ortopedia dell’ospedale di Imola morto in un tragico incidente stradale a Imola lo scorso 16 settembre. Un drammatico evento che in città aveva colpito tutti. A esprimere il desiderio di ricordare il proprio papà raccogliendo fondi per poter donare qualcosa di utile a tutti, come ad esempio, un’ambulanza era stato il figlio dello stesso medico, il piccolo Sandro, che lo aveva scritto in un compito in classe dopo la morte del padre. Un appello che non poteva restare inascoltato e al quale avevano già aderito i militari dell’Arma di Imola con una prima cifra. Ieri, in occasione delle festività natalizie, l’Istituto comprensivo 5 e in particolare la scuola primaria Rodari, che anche il piccolo Sandro frequenta, in segno di solidarietà e vicinanza, ha aderito all’iniziativa proposta dal bambino allargando l’appello a tutti i ragazzi e le famiglie della scuola. La recita di Natale, già di per sé emozionante per l’esibizione di canti e poesie di Natale che hanno immerso nello spirito natalizio con messaggi d’amore, di solidarietà e pace, è stata impreziosita ulteriormente dalla solidarietà. Ieri mattina è stato infatti consegnato all’Ausl di Imola, che ha aperto un conto dedicato, un bonifico fatto dalle offerte di genitori e insegnanti dell’Istituto per contribuire all’acquisto dell’ambulanza. «Il nostro gesto simboleggia l’abbraccio e la carezza per Sandro e la sua mamma perché non si sentano soli in un periodo così particolare della loro vita -ha commentato la dirigente dell’Ic 5 Adele D’Angelo, che non ha specificato la cifra raccolta. Per l’Ausl era presente la direttrice amministrativa Maria Teresa Donattini, con il piccolo Sandro la sua mamma, l’insegnante Cristina Spirito, vedova del defunto dottor Vilardi. Alla manifestazione era presente anche il vicesindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari che ha commentato: «La scuola Rodari ha compiuto un gesto bellissimo. Si è stretta in un abbraccio di vicinanza, affetto e amicizia verso Sandro e la sua famiglia, nel ricordo del papà Antonio Vilardi. Questa donazione rende onore ad un professionista serio e competente, amato e stimato da tutti, all’interno dell’ospedale e in tutto il territorio. Così il dottor Vilardi continua a essere presente nella memoria viva di tutti i colleghi, delle tante persone che ha curato con la sua professionalità e ora anche in questa scuola, che questa mattina gli ha rivolto un abbraccio così forte e così caloroso».