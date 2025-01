Imola, almeno 500 persone alla manifestazione contro il Ddl sicurezza del governo VIDEOGALLERY

Almeno 500 persone hanno partecipato alla manifestazione di questa mattina contro il Ddl sicurezza organizzata dal collettivo di giovani e associazioni Papaveri. Il corteo, ha visto la presenza di molte associazioni, Cgil, Comitato pace e diritti, Anpi in testa, come partiti Partito democratico con la propria componente giovanile ma anche con diversi esponenti come il senatore Daniele Manca, le sindache Francesca Marchetti e Beatrice Poli, il segretario territoriale Fausto Tinti e gli assessori imolesi Spada e Gambi e Rifondazione comunista. Molti striscioni contro la manovra di governo e il governo stesso accusato di far leva sull’esigenza di sicurezza per aumentare gli strumenti di repressione. Folta anche la presenza di forze dell’ordine, soprattutto in borghese, mentre alcuni osservatori del centrodestra locale si sono affacciati sul corteo che dalla stazione è arrivato sotto all’orologio, stretto fra i mercati delle piazze e la giostra. Strada facendo e soprattutto sotto al municipio si sono susseguiti gli interventi di alcuni giovani attivisti, del presidente dell’Anpi di Imola Gabrio Salieri, della portavoce dei Papaveri Giulia Barelli, della consigliera del Pd Anna De Veredicis, del segretario della Cgil Stefano Moni. Insieme tutti i partecipanti hanno concluso intonando Bella Ciao. Nessun problema di ordine pubblico.