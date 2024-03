Imola, alluvione: venerdì un incontro pubblico a Ponticelli sulle ordinanze per la ricostruzione

Il Nuovo Circondario Imolese ha organizzato un evento pubblico, rivolto a imprese, cittadini e professionisti dei dieci Comuni del Nuovo Circondario Imolese, per presentare le ordinanze per la ricostruzione delle imprese e degli edifici privati danneggiati dagli eventi alluvionali di maggio 2023. L’incontro si terrà venerdì 15 marzo alle ore 14.30 nella Sala Polivalente (ex Bocciodromo) in via Montanara 250, Ponticelli.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dal Nuovo Circondario Imolese per la ricostruzione post alluvione. Nello specifico l’incontro del 15 marzo sarà dedicato all’illustrazione delle ordinanze 11 e 14, emanate dal Commissario straordinario alla ricostruzione Gen. Francesco Paolo Figliuolo a inizio novembre scorso, che disciplinano rispettivamente le modalità per la ricostruzione delle imprese e delle abitazioni private danneggiate dall’alluvione e dagli eventi franosi di Maggio 2023.

Dopo i saluti introduttivi dei Vice-presidenti del Nuovo Circondario Imolese Beatrice Poli e Matteo Montanari, i referenti tecnici della Struttura Commissariale, presenti per l’iniziativa, illustreranno i contenuti delle due ordinanze e le modalità con cui presentare le richieste di contributo.

Ai cittadini, imprese e professionisti verrà data la possibilità di fare domande e di trovare risposta alle necessità di chiarimento emerse in questi primi mesi di applicazione delle ordinanze.

All’incontro saranno presenti anche tecnici di Invitalia e della Regione Emilia-Romagna per rispondere ad eventuali domande sull’utilizzo della piattaforma informatica SFINGE creata per la presentazione e gestione delle domande.

L’incontro vedrà infine le conclusioni da parte del Sindaco di Imola e Presidente NCI Marco Panieri.