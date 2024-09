Imola, allerta rossa anche per Sillaro e Santerno allagamenti e chiusure VIDEO

A seguito dell’allerta rossa emanata dalla Regione e dalle forti piogge già verificatesi nella giornata di oggi e previste nel proseguire di questa giornata e nella giornata di domani, che potrebbero comportare un aumento notevole del rischio di eventi franosi e smottamenti, come già condiviso in ambito di Città Metropolitana di Bologna, il Comune di Imola dispone la chiusura delle scuole superiori, medie elementari, infanzia e nidi per la giornata di domani, giovedì 19 settembre. Il mercato ambulante previsto per domani è annullato. Il Comune di Castel San Pietro Terme ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle attività educative comprese nidi, scuole dell’infanzia e ludoteca, per l’intera giornata di domani, ha sospeso inoltre le attività sportive e motorie nelle palestre, piscine e centri sportivi comunali già dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani, così come l’accesso e la permanenza in parchi, giardini e aree verdi lungo i corsi d’acqua presenti sul territorio comunale e utilizzo in essi di ogni qualsivoglia attrezzatura, impianto presente nelle stesse aree. Sempre a Castel San Pietro è stata disposta la chiusura dei cimiteri e delle biblioteche comunali per domani.