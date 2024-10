Imola, allerta meteo: sabato 19 ottobre scuole chiuse

L’allerta meteo che sta interessando questa volta soprattutto il territorio bolognese e in particolare, dalla collina fino a Medicina, ha fatto sì che anche il Comune di Imola riattivasse il Centro operativo comunale (Coc), allertando le unità operative competenti e sta monitorando la situazione e il suo evolversi nelle prossime ore. E’ stato deciso in un primo momento di anticipare l’uscita alle 12, poi di chiuderle del tutto. «Diversamente da quanto precedentemente comunicato», ha scritto il sindaco, «dopo un’ulteriore riunione di questa sera, e osservando i mutamenti delle previsioni meteo, in via precauzionale, si ritiene di CHIUDERE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER LA SOLA GIORNATA DI DOMANI, sabato 19 ottobre; in quanto la riduzione di orario non avrebbe garantito a tutti il trasposto pubblico in maniera efficiente.

Per queste ragioni si è scelto di optare la chiusura integrale, tenendo in considerazione soprattutto per coloro che provengono da città e territori fuori da Imola»