Imola, alla Wec 6 Hours arriva anche Valentino Rossi. Tre giorni di eventi

IMOLA. Adrenalina in pista, ma anche spettacolo, musica, cultura e intrattenimento per grandi e piccini: tutto questo sarà la Fia Wec 6 Hours of Imola 2025, in programma dal 18 al 20 aprile presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Dopo il grande successo dell’edizione 2024, l’evento torna ancora più ricco e coinvolgente, trasformandosi in un vero e proprio festival del motorsport e del Made in Italy. L’appuntamento, seconda tappa del Fia World Endurance Championship 2025, vedrà protagoniste 13 case costruttrici suddivise tra Hypercar e Lmgt3, con un parterre di piloti stellari tra cui i nostri Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco, Alessandro Pier Guidi, Raffaele Marciello e il tanto atteso Valentino Rossi, alla sua seconda stagione nella categoria. E ancora: Robert Kubica, Kamui Kobayashi, Kevin Magnussen, Sebastien Buemi e molti altri nomi iconici del panorama mondiale. Ma la vera novità di quest’anno è la dimensione familiare, festosa e cittadina dell’evento. Non solo gare ad altissimo livello, ma anche un’esperienza immersiva assolutamente da vivere. Per tutta la durata dell’evento sarà infatti attiva in Autodromo una spettacolare Fan Zone, pronta ad accogliere spettatori di ogni età con una vasta gamma di attrazioni: intrattenimento per bambini e famiglie, con giochi, animazioni e attività educative; una ruota panoramica gratuita per godere di una vista mozzafiato sul circuito; stand delle Case automobilistiche e dei principali sponsor, con esposizioni e attivazioni coinvolgenti; un palco con musica live, dj set e interviste ai piloti; ampia offerta food&beverage per gustare il meglio dello street food italiano e internazionale; simulatori di guida; dinner in the Sky, il ristorante a 50 metri di altezza per un’esperienza davvero unica.

Venerdì 18 aprile alle 20, a rendere ancora più magica l’atmosfera, salirà sul palco Gué, tra i rapper più seguiti e influenti della scena musicale italiana. Accesso gratuito per i possessori del biglietto Wec del venerdì o dell’abbonamento comprensivo della giornata del venerdì. La 6 Hours of Imola 2025 si inserisce nel calendario ufficiale della Giornata Nazionale del Made in Italy (15 aprile), un’occasione per valorizzare l’eccellenza italiana nell’industria e nel motorsport. Il legame tra la gara e la città sarà rafforzato da una serie di eventi che coinvolgeranno il centro storico: presentazione ufficiale dei piloti in Piazza Matteotti (giovedì 17 aprile); mostre tematiche dedicate alla storia del motorsport, tra cui l’esposizione ‘Gli angeli di Imola’ e la mostra Gresini; navette gratuite collegheranno il circuito con il centro sabato e domenica, rendendo facile e sostenibile la mobilità; show car Imola si trasformerà così in un grande palcoscenico all’aperto, capace di unire sport, cultura, musica e passione in un’unica esperienza. I biglietti per l’evento sono acquistabili su TicketOne, dove sono stati messi a disposizione nuovi biglietti con accesso esclusivo al Paddock e alla Pit Walk.