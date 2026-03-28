Imola, all’Osservanza è stato inaugurato il LIMI, il percorso interattivo che racconta la storia del manicomio in città VIDEOGALLERY

A trent’anni dalla chiusura dell’ex manicomio Osservanza ha aperto oggi le sue porte nel padiglione 10/12, di proprietà del Con.Ami e restaurato con fondi Pnrr, in via Basaglia 10 il LIMI - Laboratorio sulle Istituzioni Manicomiali Imolesi, inaugurato insieme alla mostra di Valter Galavotti “La città dei matti: immagini per non dimenticare”. Questa mattina erano alcune centinaia gli imolesi presenti per partecipare a un nuovo passaggio storico per questo luogo che tanto ha rappresentato per la città. Il LIMI propone un’esperienza immersiva attraverso la storia, le voci, le immagini e i luoghi della memoria manicomiale imolese. Il progetto è nato dal percorso partecipativo curato da BAM Strategie Culturali, che ha coinvolto centinaia di cittadini nel corso del 2024 e del 2025, servito per raccogliere racconti e materiali allestiti poi dalla cooperativa Hibou di Imola nell’allestimento museografico attraverso installazioni interattive, video, suoni e mappe digitali.

Domani il servizio sul Corriere Romagna