Imola, all’Enzo e Dino Ferrari il debutto europeo per le corse di auto guidate dall’intelligenza artificiale

Motore a scoppio, pilota robotico. Per la prima volta all’Aci Racing Weekend di Imola, da oggi a domenica in autodromo, correrà la A2RL-Abu Dhabi Autonomous Racing League, il progetto internazionale che porta in pista le più avanzate tecnologie di guida autonoma applicate al motorsport. L’A2RL sbarca a Imola, e l’età media ai box si abbassa sensibilmente, per raccontare in che direzione sta andando la ricerca sulla guida autonoma, con un duplice obiettivo: proporre soluzioni innovative all’ecosistema industriale italiano ancora abbastanza refrattario a questa tecnologia, ma anche far capire quanta umanità ci sia al lavoro dietro l’intelligenza artificiale, almeno per ora.

Già, perché se nel confronto uomo-AI per il momento in pista il pilota vivente è andato sempre più forte, nel giro di un anno e mezzo lo scarto è passato da 10 a un secondo e mezzo, con la differenza che l’AI alla guida non sbaglia, e così il sorpasso potrebbe essere dietro l’angolo. Nella sfida c’è tutto il fascino per la tecnologia avveniristica in piena evoluzione, il futuro, ma anche l’interrogativo etico da un lato ed emotivo dall’altro di fronte alla prospettiva per cui l’uomo potrebbe essere superato da ciò che egli stesso ha generato. A2RL non è infatti solo motorsport, anzi, il motorsport è più che altro il pretesto per dare visibilità a un lavoro di ricerca avanzato che testa in pista ciò che poi è già applicato in molti settori della realtà industriale in cui è applicabile la guida autonoma: logistica, agricoltura, automotive, in primis.

Aspire ha scelto Imola per creare un legame fra la storia e il futuro. Lo dice Stephane Timpano, Ceo di Aspire. «Il lavoro di Aspire è organizzare technology challenge per far vedere al mondo come la tecnologia riesce a cambiare le vite di tutti i giorni e in questo caso come la robotica e l’AI può cambiare la mobilità di domani. Spingere al massimo su una pista difficile come Imola ci fa capire che la guida autonoma non è più un sogno. Oggi le auto autonome vanno mediamente a 60-80 chilometri orari, quelle di A2RL raggiungono i 250 km/h e prendono decisioni in frazioni di secondo per evitare di andare a schiantarsi. Se riescono a farlo in pista, capiamo che possono offrire sicurezza anche nella mobilità di tutti i giorni. Finora abbiamo sempre corso ad Abu Dhabi, ma Imola è un posto storico, portare le nostre macchine qua è strizzare occhio al passato e guardare al futuro».