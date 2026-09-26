Imola, all’autodromo le emozioni dei kart per i giovanissimi - VIDEO GALLERY

Casco in testa e mani sul volante: oggi tanti bambini hanno provato per la prima volta l’emozione del kart nel paddock dell’Enzo e Dino Ferrari di Imola. Merito dei corsi di avviamento di Aci Bologna, pensati per i più piccoli dai 4 agli 8 anni. I ragazzi dai 6 ai 17 anni hanno invece seguito le lezioni di guida sicura della Nannelli Academy. È una delle immagini della giornata centrale di Imola Green, la manifestazione dedicata a sostenibilità, mobilità e innovazione. Domenica si replica: tornano le attività per bambini e ragazzi, insieme ai test drive delle auto elettriche e al simulatore dell’UniBo Pit-Lab. Gran finale dalle 17.30 alle 21.30 con street food e musica.