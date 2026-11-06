Imola, all’autodromo il “Banco d’assaggio”: vino e olio del territorio in pista

Dal calice al filo d’olio, l’obiettivo del Banco d’assaggio dei vini e dei prodotti dell’Imolese è raccontare le migliori produzioni del territorio. Oggi e domani l’Autodromo apre le porte al XXXII Banco d’assaggio e alla XVI edizione di Olimola, con un confronto tra le produzioni del territorio e quelle nazionali. L’Autodromo si conferma così un hub polivalente, capace di diventare un punto di incontro tra produzioni, territori e culture del gusto, accogliendo esperienze e pubblici differenti.

«Il Baccanale è uno degli appuntamenti più sentiti dalla nostra comunità e trova anche nell’Autodromo la sua vetrina ideale – afferma il sindaco Marco Panieri –. Portare il Banco d’assaggio dei vini e Olimola all’interno del circuito conferma la nostra volontà di rendere questo spazio un hub polivalente, capace di unire l’identità del territorio alla cultura enogastronomica. In questo fine settimana celebriamo i prodotti straordinari della nostra terra, a partire dall’Albana e dal nostro olio, mettendoli in dialogo con le eccellenze di tutta Italia. È un’occasione preziosa per valorizzare l’impegno dei nostri produttori e per confermare Imola come crocevia di incontri, tradizioni e sapori autentici»

Nel Padiglione 1 sfileranno oltre cento etichette presentate da 18 cantine dell’area imolese, mentre nel Padiglione 2 quattro banchi collettivi porteranno in degustazione vini di altre regioni italiane e non solo, per mettere a confronto stili, vitigni e filosofie di cantina molto diversi tra loro. Protagonista di entrambe le giornate sarà la “regina della Romagna”, primo bianco Docg d’Italia. Oggi si potranno poi assaggiare le sette finaliste di Albana Dèi 2026, giunta alla 14ª edizione, e indicare le proprie tre preferenze in ordine di gradimento: i voti, insieme a quelli raccolti negli altri borghi romagnoli, concorreranno ad assegnare il premio “L’indigeno del cuore – Premio Valter Dal Pane 2026”. Domani è invece la volta del banco collettivo “Albana buona da matti” con una panoramica sulle Albane di tutta la Romagna.

Ad accompagnare le due serate con la musica dal vivo, saranno oggi il duo Milena Mingotti e Agostino Raimo, che reinterpreta, tra voce e chitarra acustica, i grandi classici internazionali e italiani, da Amy Winehouse a Lucio Dalla; sabato 7 novembre alle 20 l’Imola Saxophone Quartet porterà sul palco un repertorio che va dalle ouverture di Rossini ai temi di Morricone e Piazzolla.

A completare l’esperienza, il terrazzo ospiterà le proposte gastronomiche a pagamento di Officine del Sale di Cervia, dove la tradizione marinara incontra prodotti e sapori dell’entroterra. Nel Padiglione 1 proposte gastronomiche dell’Istituto Alberghiero B. Scappi di Castel San Pietro Terme e Clai Imola. Nel Padiglione 2 proposte gastronomiche dell’’Istituto Alberghiero P. Artusi di Riolo Terme.