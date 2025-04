Imola, al Wec debutta la cucina sospesa “Dinner in the sky” per aperitivi e pranzi a 50 metri da terra

Fra le attrazioni all’interno dell’autodromo per questo week end di Wec c’è anche il ristorante sospeso Dinner in the sky che ha debuttato ieri durante le prove libere, inaugurando un format che unisce l’adrenalina delle competizioni motoristiche con l’eccellenza della cucina d’alta quota. Molta la curiosità, gli sguardi stupiti, gli smartphone puntati al cielo. La piattaforma di Dinner in the Sky è stata posizionata in prossimità della griglia di partenza, con affaccio privilegiato sul podio e sulla suggestiva curva della Rivazza, regalando agli ospiti un punto di osservazione unico nel suo genere per vivere da protagonisti le emozioni in pista.

Il programma del fine settimana proseguirà oggi, con la terza sessione di prove libere del Wec, in corso dalle 10.40 alle 11.40, le qualifiche dalle 14.30 alle 15.40, la prima gara della X-GT4 Supersport GT dalle 16.10 alle 16.35 e la prima gara della Porsche Cup dalle 17.00 alle 17.50. Domani si entrerà nel vivo con la seconda gara della X-GT4 Supersport GT alle 9.10, la seconda gara della Porsche Cup alle 10:00 e la WEC Race, che animerà l’autodromo dalle 13 alle 19.

Durante le giornate dell’evento saranno previste sette sessioni giornaliere con brunch alle 10.30 e alle 11.30, pranzo alle 13, merenda alle 15.30 e alle 16.30, cena alle 19.30 e alle 21. Dinner in the Sky si inserisce perfettamente nel cuore della Motor Valley italiana, offrendo un’esperienza che fonde l’adrenalina dello sport con il piacere della buona tavola. Il servizio gastronomico è curato da La Fenice, una delle eccellenze italiane nel settore del catering e del banqueting.

La 6 Ore di Imola, tappa del Campionato del Mondo Endurance FIA, vedrà in pista alcuni dei marchi più prestigiosi come Ferrari, Porsche, Toyota, Cadillac, Peugeot, BMW e Alpine. Il 2025 segna inoltre il debutto di Aston Martin nella classe Hypercar e di Mercedes AMG nella categoria LMGT3, contribuendo ad alzare ulteriormente il livello della competizione.

Dinner in the Sky tornerà a maggio per il Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, il primo appuntamento europeo del campionato mondiale. Sarà un’edizione storica con Lewis Hamilton alla guida della Ferrari e il giovane talento italiano Andrea Kimi Antonelli al volante della Mercedes, due protagonisti che accenderanno l’entusiasmo del pubblico.

Partner d’eccezione della tappa sarà Lenovo, che accompagnerà l’esperienza anche durante le prove libere, le qualifiche e la gara della domenica del weekend di Formula 1. Per l’occasione saranno organizzate otto sessioni distribuite tra colazione, pranzo, merenda e apericena.

Dal 2006 Dinner in the Sky ha affascinato il mondo con oltre diecimila eventi realizzati in alcune delle città più iconiche del pianeta, da Las Vegas a Dubai, da Londra a Bruxelles. Portato in Italia da Dits Italia nel 2019, questo format straordinario continua a stupire, offrendo un nuovo modo di vivere l’ospitalità, lo spettacolo e le emozioni forti.

Dinner in the Sky è la scelta perfetta per chi ama la velocità, la buona cucina e l’eccezionalità di un punto di vista davvero unico.