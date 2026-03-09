Imola, al via un nuovo piano di manutenzione stradale da circa 1,5 milioni di euro

Al via da lunedì prossimo 16 marzo una serie di lavori di manutenzione straordinaria su diverse strade del territorio comunale, nell’ambito del Piano asfalti 2026 elaborato da Area Blu per conto del Comune di Imola. Il programma, definito sulla base delle criticità di “Grado 1” rilevate a dicembre 2025, prevede interventi su 15 tra strade urbane, extraurbane e piste ciclabili con un investimento complessivo pari a 1.116.500 euro, oltre a 280.500 euro già determinati e programmati nel 2025.

Le risorse comprendono 716.505 euro per gli asfalti provenienti da finanziamenti comunali derivanti dagli extracanoni, cioè dai canoni versati dai gestori dei servizi a rete e dalle concessioni e reinvestiti nella manutenzione straordinaria; 119.417 euro, sempre da extracanoni, destinati alla segnaletica, in particolare al rifacimento della segnaletica orizzontale e al ripasso degli attraversamenti pedonali; 400.000 euro per gli asfalti provenienti dal budget ordinario di manutenzione, cioè dalla dotazione annuale prevista per la cura della rete viaria; e 280.500 euro per asfalti già determinati nel 2025, risorse impegnate nell’esercizio precedente e confluite nella programmazione 2026.

Dal 2020 ad oggi, fa sapere il Comune, sono stati investiti complessivamente oltre 9,5 milioni di euro.

Sul Corriere di domani i dettagli degli interventi.