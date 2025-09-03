Imola, al via il lungo week end delle note in tutto il centro

La giornata di domani, giovedì 4 settembre, fa da apripista al secondo ed ultimo fine settimana di Imola in musica, nel vivo della manifestazione, quando tutto il centro storico si accende di concerti, spettacoli e musicisti di strada.

Le vie del centro storico saranno animate a partire dalle ore 20 del 4 settembre dai seguenti musicisti di strada: Maddalena “Maddy” Cattaneo (folk/rock), Babybell (pop), Luca Blues Man (blues) e Serraglio band (swing/folk). La mappa col posizionamento dei gruppi nelle strade del centro storico sarà disponibile all’infopoint del festival in Piazza Caduti per la libertà.

Poi ogni piazza sarà connotata con un genere e una proposta. In piazza Matteotti si comincerà alle 21 con la carica dirompente della iBigBand, con lo show We are the champions, con cover famosissime italiane e internazionali. In piazza Gramsci alle 21, il concerto “E ora al ballo” del grande interprete della musica popolare italiana Ambrogio Sparagna con brani folk e originali da lui composti, accompagnato da un’orchestrina di strumenti che vanno dall’organetto alla conchiglia, dai tamburelli ai cucchiai, dalla ghironda al violino a tromba, dalla zampogna alla ciramella: un viaggio “migrante” lungo la dorsale appenninica.

Ca’ Vaina in collaborazione con il Combo Jazz Club ripropone invece la fortunata rassegna “Musica, musiche” per stuzzicare e stimolare le curiosità musicali del pubblico verso le sonorità del mondo: tre viaggi musicali guidati da Marco Boccitto, giornalista e musicologo, nella doppia veste di dj a inizio serata e di conduttore che intervista autori e artisti prima dell’esibizione dal vivo. Si parte con la serata dedicata al rap, all’hip hop e al potere delle parole con gli showcase di Amir Issaa e del Collettivo Cult.

Sul palco di piazza dell’Ulivo, alle 21.30 saliranno Le Scat Noir: tre musiciste ferraresi che esplorano il jazz a tre voci, pianoforte e violino. Prima di loro, alle 20.30, scalderanno il pubblico i giovani Giant Steps Quartet. In piazza Medaglie d’Oro alle 20.30 finale del concorso per gruppi musicali giovanili emergenti Gocce di musica per la solidarietà, giunto alla sua diciassettesima edizione e organizzato da Avis Imola.