Imola, al via i lavori di riasfaltatura partendo dal centro storico

Sono partiti ieri i lavori di manutenzione straordinaria illustrati la scorsa settimana dalla giunta, nell’ambito del Piano asfalti 2026 elaborato da Area Blu. Il programma prevede interventi su 15 tra strade urbane, extraurbane e piste ciclabili, con un investimento complessivo pari a circa 1,5 milioni. Il primo blocco, che occuperà gli addetti fino al primo aprile, interessa il centro storico e la viabilità della circonvallazione vecchia. Ieri sono partiti dal quadrilatero intorno al Duomo, in particolare piazza Duomo e il tratto di via Garibaldi , per proseguire poi in via Selice Vecchia (nel tratto tra via Cavour e viale De Amicis), viale Amendola (tra via Cappuccini e via Carducci), viale Carducci (tra viale Amendola e via Calderini) e via Emilia (tra via Cairoli e via Don Bughetti).

Dal al 10 aprile, gli interventi si sposteranno in via Dei Colli (nel tratto tra via Malsicura e il ponte dell’Autodromo) e via Malsicura, con restringimenti di carreggiata e l’istituzione del senso unico alternato; in via Malsicura è inoltre prevista una chiusura temporanea totale con deviazioni obbligatorie.

I lavori del Blocco C (13 – 30 aprile ) riguarderanno invece via Puccini, via Suore e via Montecatone: in via Puccini sarà istituito un senso unico temporaneo in base alla corsia interessata dai lavori, con soppressione dei parcheggi lungo la corsia oggetto di intervento; in via Suore e via Montecatone sono invece previsti restringimenti di carreggiata e l’introduzione del senso unico alternato. E infine il Blocco D (4 – 29 maggio) si concentreranno nella zona industriale e nelle aree periferiche, toccando via Patarini, via Togliatti (tra via Lasie e via Brodolini), via Selice in direzione del casello autostradale, la pista ciclabile di via Zambianchi e via Zello (tra via Emilia e via Zoppa); per la pista ciclabile di via Zambianchi è prevista la chiusura temporanea.