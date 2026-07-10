Imola. Al Museo San Domenico la mostra “Natura in posa. Le stagioni di Wolfango”

In occasione del centenario della nascita dell’artista bolognese Wolfango, il Museo San Domenico di Imola presenta la mostra “Natura in posa. Le stagioni di Wolfango”, curata da Alighiera Peretti Poggi e Oriana Orsi. L’esposizione fa parte della più ampia rassegna metropolitana “100 Wolfango – Wolfango 100”, un ciclo di eventi distribuito in venti sedi culturali per celebrare gli ottant’anni di attività del maestro attraverso la scultura, la grafica, l’illustrazione e la pittura. L’assessore alla cultura Giacomo Gambi ha espresso soddisfazione per l’inserimento dei musei civici imolesi in questo percorso celebrativo, evidenziando la possibilità per il pubblico di apprezzare la varietà dei linguaggi stilistici dell’autore.

Il percorso espositivo si concentra su quattro grandi rappresentazioni naturalistiche a pastello realizzate nei primi anni Novanta, dedicate al tema del passare del tempo. Attraverso la raffigurazione di fiori, frutta, verdura e insetti che compongono la primavera, l’estate, l’autunno e l’inverno, Wolfango si riallaccia alla tradizione barocca della “vanitas”, mostrando elementi naturali colti nel momento del loro deperimento per riflettere sulla finitezza della vita. Accanto ai quattro grandi tondi stagionali, la mostra propone anche una selezione di disegni di fiori, tra cui spicca una grande peonia focalizzata sulle sfumature del rosa. La figlia dell’artista e curatrice della rassegna, Alighiera Peretti Poggi, ha sottolineato l’importanza dell’evento imolese nel portare alla luce opere significative provenienti dalla casa-studio del padre, recentemente riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna come luogo delle persone illustri.

L’inaugurazione si terrà venerdì 17 luglio alle ore 18 con ingresso libero fino a esaurimento dei posti. La stessa sera, alle ore 21, il chiostro del museo ospiterà il concerto “Wolfango/Vivaldi: Le quattro stagioni” con il Quintetto de “I Virtuosi della Cappella Sansevero”, organizzato in collaborazione con Emilia Romagna Festival e con biglietti disponibili su Vivaticket. Il direttore di Imola Musei, Diego Galizzi, ha spiegato come l’abbinamento musicale richiami il valore poetico e sonoro già riconosciuto a queste opere dalla critica. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 4 ottobre negli orari del museo, inclusa nel biglietto delle collezioni civiche, e prevede una visita guidata condotta da Oriana Orsi nel pomeriggio del 3 ottobre.