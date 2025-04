Imola, al lavoro per una nuova strada che colleghi Pieve Sant’Andrea

Buone notizie per i residenti di via Pieve Sant’Andrea. Nelle scorse ore sono partiti i lavori di Area Blu per la realizzazione di una nuova strada provvisoria con l’obiettivo di ripristinare rapidamente il collegamento con l’omonima frazione. Durante l’ultima ondata di maltempo del 14 marzo scorso, le piogge intense accentuarono ancora di più i danni alla sede stradale verificatisi per la prima volta nell’alluvione del maggio 2023, tanto da costringere il sindaco Panieri a firmare l’ordinanza di chiusura della strada e l’evacuazione di 35 persone residenti nella zona. Residenti che, come confermato dal Comune, hanno già fatto ritorno nelle loro case, anche se per arrivare alle loro abitazioni sono costretti a lasciare le auto prima della frana e proseguire a piedi.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale