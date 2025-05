Imola, al Gran Premio la fiera del falso, dalle bandiere ai biglietti d’ingresso: 7mila sequestri VIDEO

I Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna, durante il Gran Premio di F1 di Imola hanno sequestrato, a venditori di diverse nazionalità (italiana, ungherese, austriaca...), circa 7.000 articoli di souvenir vari del Gran Premio di F1, tra i quali bandiere, laccetti porta documenti, calamite, stampe grafiche, bigiotteria varia e biglietti di ingresso non validi.

Tutti i prodotti sono risultati sprovvisti dei contenuti minimi d’informazione e di tutte le altre indicazioni riferibili alla composizione e all’eventuale presenza di sostanze nocive per la salute umana. Pertanto è scattato l’immediato sequestro amministrativo della merce la cui messa in commercio avrebbe generato un illecito profitto circa 15.000 euro. I venditori sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Bologna per violazioni punite con una sanzione amministrativa che va da un minimo di 516 a un massimo di 25.823 euro.

Inoltre è stata scoperta la vendita non autorizzata su aree pubbliche di 673 stampe grafiche per un valore di circa 7.000 euro.