Imola, ai “Tre Monti” un parco fotovoltaico all’interno della vecchia discarica

All’interno della vecchia discarica, sul tetto dell’impianto di trattamento rifiuti ancora attivo, arriva un impianto che pompa nuova energia green. Il progetto è quello di nuovo parco fotovoltaico nel polo imolese di ‘Tre monti’, destinato a diventare “un esempio virtuoso di rigenerazione ambientale” e di “energia pulita condivisa”. L’iniziativa promossa da Herambiente, società del gruppo Hera leader in Italia nel settore, viene portata avanti col Comune di Imola e la Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) Cooperativa Circondario Imolese, avviando “una nuova fase per un sito storico dedicato alla gestione dei rifiuti”, nel quale i conferimenti si sono conclusi a fine novembre 2024. Il piano, illustrato oggi in Comune a Imola da tutti i protagonisti, si inserisce nel più ampio piano di ripristino ambientale del sito di Tre Monti, di proprietà di ConAmi. L’impianto fotovoltaico verrà realizzato dalla ditta F.lli Franchini, società controllata da Hera Comm, sulla copertura dell’impianto di trattamento meccanico-biologico (tmb). I lavori sono in programma nei mesi di giugno e luglio, con l’obiettivo di procedere al collaudo dell’infrastruttura alla fine dell’estate. L’intervento permetterà di trasformare un’infrastruttura esistente in una fonte di energia rinnovabile su una superficie di 7.000 metri quadrati, “senza ulteriore consumo di suolo”. L’impianto avrà una potenza complessiva di 999 kWp e sarà composto da 2.147 moduli fotovoltaici di ultima generazione. La produzione annua stimata è di più di un milione di Kwh, pari al fabbisogno energetico di 350 famiglie.

L’energia prodotta sarà condivisa attraverso la Cer Cooperativa Circondario Imolese; nell’adesione, sarà data priorità ai residenti lungo la viabilità di accesso agli impianti ‘Tre monti’, che saranno informati con una lettera dedicata. L’investimento complessivo, sostenuto da Herambiente, sfiora il milione di euro e, spiegano in casa utility, “garantirà benefici ambientali rilevanti: riduzione di oltre 300 tonnellate di CO2 ogni anno e risparmio complessivo di 9.050 tonnellate di CO2 in 30 anni”, per un impatto equivalente alla messa a dimora di oltre 22.600 alberi. Sul sito ‘Tre monti’, più in prospettiva, il percorso proseguirà nel 2028, con un manto erboso di specie vegetali diversificate, la messa a dimora di arbusti, il potenziamento dei filari di cipresso mediterraneo. “Il sito impiantistico di ‘Tre monti’- afferma Andrea Ramonda, amministratore delegato di Herambiente- ha da sempre svolto un ruolo di servizio per la comunità imolese e per il territorio regionale. La realizzazione dell’impianto fotovoltaico rappresenta una naturale evoluzione di questa funzione”. Da oggi, quindi, si scrive un’altra “pagina fondamentale per il futuro energetico e ambientale del nostro territorio”, rimarcano il sindaco Marco Panieri e la vicesindaca Elisa Spada.