Imola, ai domiciliari dopo l’aggressione due poliziotti, due giorni dopo era in giro nei pressi di un bar: pregiudicato in carcere

Non è rimasto a casa nonostante la misura cautelare disposta appena due giorni prima. È finito dritto in carcere l’uomo, un pluripregiudicato già noto alle forze dell’ordine, sorpreso dalla Polizia di Stato di Imola fuori dalla propria abitazione e tratto in arresto per il reato di evasione.

La vicenda ha avuto inizio domenica 21 giugno, quando l’uomo si era presentato presso il Commissariato di Polizia di Imola tentando di fare irruzione negli uffici. Ne era scaturita una violenta colluttazione con due agenti in servizio, che avevano riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Per quell’episodio, al termine del rito direttissimo, l’indagato era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Una misura che, tuttavia, l’uomo ha violato dopo pochissimo tempo. Martedì 23 giugno, durante i controlli di routine, gli agenti in servizio hanno notato l’uomo nei pressi di un bar in viale d’Agostino, a Imola. Una volta riconosciuto, il soggetto è stato immediatamente fermato. Per lui è scattato l’arresto per evasione e, a differenza della precedente occasione, questa volta è stato condotto in carcere dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.