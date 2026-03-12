Imola, aggressioni in corsia all’Ausl di Imola: nel 2025 sono state 66

L’ultimo episodio in ordine di tempo, risalente a pochi giorni fa, non ha riguardato direttamente personale sanitario ma le addette del bar dell’ospedale, aggredite verbalmente da una persona che era solita sostare negli spazi comuni dell’ospedale e che ora è stata allontanata con un divieto di ingresso nel Comune di Imola. Ma l’accaduto testimonia come chi lavora nei luoghi di cura sia sempre più a rischio anche senza indossare un camice. E seppur complessivamente in calo a Imola, i dati raccolti dall’azienda sanitaria in occasione della Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e sociosanitari, che si celebra oggi, offrono uno spaccato delle situazioni in cui il personale si trova ad affrontare tensioni e comportamenti aggressivi.