Imola, aggressioni in corsia all’Ausl di Imola: nel 2025 sono state 66

L’ultimo episodio in ordine di tempo, risalente a pochi giorni fa, non ha riguardato direttamente personale sanitario ma le addette del bar dell’ospedale, aggredite verbalmente da una persona che era solita sostare negli spazi comuni dell’ospedale e che ora è stata allontanata con un divieto di ingresso nel Comune di Imola. Ma l’accaduto testimonia come chi lavora nei luoghi di cura sia sempre più a rischio anche senza indossare un camice. E seppur complessivamente in calo a Imola, i dati raccolti dall’azienda sanitaria in occasione della Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e sociosanitari, che si celebra oggi, offrono uno spaccato delle situazioni in cui il personale si trova ad affrontare tensioni e comportamenti aggressivi.

I numeri imolesi

Nel 2025 sono stati 66 gli episodi di aggressione nei confronti degli operatori sanitari registrati nei servizi dell’Ausl di Imola, un dato che la stessa azienda indica essere in diminuzione rispetto al 2024, anno in cui si era registrato il numero più elevato di episodi del quadriennio 2022-2025, con 97 eventi. «Il dato conferma l’attenzione dell’azienda nel monitorare e prevenire situazioni di rischio per gli operatori», dice l’Ausl. Il 59% delle aggressioni avviene in ospedale, nel territorio si registra invece il 41% degli episodi, distribuiti tra ambulatori territoriali (19%), case e ospedali di comunità (17%) e servizi di emergenza-urgenza territoriale (5%).

I luoghi del rischio