Imola, adrenalina e tecnologia per correre nel nuovo kartodromo di “theway” costruito in 498 giorni VIDEO E FOTOGALLERY

Dopo 498 giorni il semaforo verde si è acceso. Un punto di congiunzione fra la passione e il motorsport internazionale che a dieci minuti da qui si consuma da decenni. Una porta in più di accesso, riservata in particolare ai giovani. Il nuovo kartodromo in via Molino Rosso è stato illuminato ieri sera, le auto sono pronte a correre in pista. L’apertura al pubblico è per il prossimo 10 aprile e praticamente le corse sono già andate sold out, ieri sera alla festa con partner e istituzioni è stato dato il primo assaggio. Presenti all’evento di svelamento della nuova pista di theway il sindaco di Imola Marco Panieri, il direttore generale dell’Autodromo di Imola Pietro Benvenuti e, in veste di ambassador i volti di Sky Sport F1 Matteo Bobbi e Vicky Piria che hanno chiarito bene lo spirito che si respira: «Qui l’emozione sale davvero veloce e ci si sente subito competitivi. Imola era già unica ora ha anche qualcosa in più». Dopo l’avvio ufficiale del 10 il kartodromo sarà aperto tutte le sere (per garantirsi una corsa le prenotazioni si fanno solo su www.thewaykart.com). Oltre a correre, gli ospiti possono sostare in un’area food & drink sia interna che esterna con oltre 60 posti a sedere, una terrazza panoramica di 150 metri quadri affacciata sulla pista e una sala polifunzionale di 200 metri quadri dedicata a meeting aziendali ed eventi privati. Tutto intorno un’area verde di oltre 5.000 metri quadri e un parcheggio interno da 90 posti auto.