Imola, addio al ginecologo Mauro Salieri

È morto lo scorso primo ottobre, e il funerale si è svolto ieri nel primo pomeriggio, il dottor Mauro Salieri. Ginecologo stimato, per molti anni ha prestato servizio all’Ausl di Imola nel reparto di Ostetricia e ginecologia per poi proseguire, una volta raggiunta l’età pensionabile, l’attività libera professionale nel suo studio privato in viale Carducci. Alle penultime elezioni amministrative si era candidato come consigliere comunale al fianco della candidata sindaca Carmela cappello mettendo a disposizione le sue competenze professionali in campo sanitario. Moltissimi i messaggi di cordoglio delle persone che lo hanno conosciuto come un ottimo e sensibile professionista.