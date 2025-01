Imola, addio a Vittorio Tassoni, un simbolo del Carnevale dei fantaveicoli

Addio al Cavaliere Vittorio Tassoni: il sindaco di Imola Marco Panieri ha espresso il cordoglio della città. “Esprimo, a nome della Città di Imola, dell’Amministrazione Comunale e mio personale, il più sentito cordoglio per la scomparsa di Vittorio Tassoni. Cavaliere al merito della Repubblica e tra i fondatori della Divisione Meccanica Castelli, Vittorio Tassoni è per noi indissolubilmente legato al Carnevale dei Fantaveicoli. Dal 2001 il geniale costruttore imolese ha partecipato, ogni volta con entusiasmo, a ben 19 edizioni con i suoi strabilianti e ingegnosi fantaveicoli, un perfetto connubio di originalità, meccanica e fantasia. Un grande professionista e progettista che trasferiva con generosità ed entusiasmo le sue tecniche e la sua ingegnosità a questa manifestazione territoriale. Molte volte il Carnevale dei Fantaveicoli è stato protagonista in trasmissioni Rai grazie anche a Vittorio Tassoni. Fu invitato a Roma con i suoi fantaveicoli da Giancarlo Magalli nella trasmissione i Fatti vostri, poi fu intervistato in diretta da Massimo Giletti a Casa Rai 1 e a Sereno Variabile da Osvaldo Bevilacqua

Ce lo ricordiamo così, sempre sorridente, fiero delle sue creazioni, pronto a mettersi in gioco e a sfilare lui stesso tra migliaia di persone festose alla Grande sfilata per le vie della città. Un esempio da seguire per la sua straordinaria capacità di coniugare allegria, fantasia e abilità tecnica. In questo momento di dolore, ci stringiamo alla sua famiglia e alle persone a lui più vicine”.