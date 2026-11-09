Imola, addio a Tiziano Campagnoli: “Una figura di grande rilievo per la vita politica”

Addio a Tiziano Campagnoli, per decenni punto di riferimento del mondo politico di Imola. Campagnoli è morto questa mattina all’età di 86 anni. “Tiziano Campagnoli - ha detto il sindaco Marco Panieri - è stato una figura storica e di grande rilievo per la vita politica, istituzionale e amministrativa del nostro territorio. Ricorderemo sempre con gratitudine l’impegno, la competenza e il lavoro che ha dedicato alla crescita e allo sviluppo di Imola e del suo territorio”. Lascia la moglie Nadia e le figlie Monica e Diletta.

Nato nella Democrazia cristiana, Campagnoli ha poi affrontato un percorso che lo ha portato al Partito popolare, quindi alla Margherita e poi al Partito democratico. È stato consigliere comunale e consigliere provinciale a Bologna, figurando tra i protagonisti dell’evoluzione dell’Azienda multiservizi imolese, dello sviluppo del Con.Ami e della costituzione di Hera.