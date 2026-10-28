Imola, addio a Giorgio Valvassori: fu segretario della Democrazia Cristiana e direttore di Telesanterno

È morto all’età di 92 anni Giorgio Valvassori, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, già vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e figura conosciuta nella vita politica, istituzionale e cittadina di Imola. Nel corso della sua vita aveva ricoperto numerosi incarichi: consigliere comunale e segretario della Democrazia Cristiana di Imola, consigliere dell’Ente Ospedaliero cittadino e direttore di Telesanterno. Una vita profondamente legata alla città di Imola, segnata dall’impegno pubblico, dalle relazioni umane e dai tanti incontri dai quali erano nate amicizie sincere, coltivate con affetto nel corso degli anni.

Lascia la figlia Monica, cinque nipoti e due bisnipoti. La camera mortuaria resterà aperta fino alle ore 10 di sabato 31 ottobre. Le esequie proseguiranno con la celebrazione del funerale presso il Santuario della Beata Vergine del Piratello. “La famiglia - si legge in una nota - desidera condividere la notizia della sua scomparsa affinché quanti lo hanno conosciuto e stimato possano partecipare all’ultimo saluto. Un sentito ringraziamento è rivolto al primario Massimo Menetti, ai medici, agli infermieri e agli operatori sociosanitari dei reparti di Geriatria e Lungodegenza, per le cure, l’attenzione e l’affetto dimostrati. Un particolare ringraziamento va inoltre alla dottoressa Anna Lucicesare e al dottor Renzo Moretti, per la sensibilità e la grande umanità dimostrata”.