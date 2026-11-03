Imola, addio a Giancarlo Sentimenti, anima della Fiera del Santerno

Il sindaco Marco Panieri e l’intera Amministrazione Comunale di Imola in una nota si uniscono al profondo dolore della famiglia per la scomparsa di Giancarlo Sentimenti. “Figura di riferimento per la nostra comunità, Sentimenti ha guidato, in veste di direttore dal 1981 al 1985, la storica Fiera del Santerno di Imola. Sotto la sua guida, la campionaria ha saputo crescere e consolidarsi come un appuntamento centrale per la città, aprendo anche al mondo agricolo. Il suo impegno ha sempre messo in luce l’importanza delle nostre radici, valorizzando costantemente le tradizioni e il legame che unisce la comunità imolese alla sua terra. Un legame profondo celebrato anche di recente: il 6 dicembre 2025 aveva infatti partecipato alla presentazione del libro “Fiera del Santerno di Imola 1947-1992 Storia di una città” di Alessandra Giovannini (edito da La Mandragora) proprio presso le Scuole Carducci, sede originaria della manifestazione, tagliando simbolicamente il nastro di una rappresentazione della storia della Fiera. Oltre all’instancabile lavoro per la promozione del nostro territorio, Sentimenti ha collaborato per moltissimi anni anche con l’Ufficio Sport del Comune di Imola, confermando la sua grande disponibilità e il costante spirito di servizio a favore della città. In questo momento di lutto, l’Amministrazione esprime le più sentite condoglianze ai figli Sandra, Daniela e Roberto e a tutti i familiari, ricordando con gratitudine e affetto la dedizione che il padre ha sempre dimostrato per Imola”.