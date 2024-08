Imola , addio a fra’ Vittore anima del Mercatino dei frati Cappuccini

Alla vigilia dell’attesa apertura del Mercatino dei frati Cappuccini, domani alle 15, si è spento nella notte frate Vittore Casalboni. Conosciutissimo dai frequentatori del mercatino, dai volontari del campo di lavoro e dalla comunità della parrocchia dei Cappuccini, per tanti anni si è impegnato nella raccolta del materiale che viene rivenduto per raccogliere fondi per le missioni. Così lo ricordano i Frati minori dell’Emilia Romagna, ordine di cui faceva parte: “A guardare il mercatino dal cielo quest’anno ci sarà anche fra Vittore, che per gran parte della sua vita è stato collaboratore delle missioni a Imola. Vittore ci ha infatti lasciato ieri notte. Chi l’ha conosciuto lo ricorda sicuramente in tuta da lavoro, a raccogliere col camion materiale usato o smontare lavatrici ed elettrodomestici vari... per raccogliere fondi per le missioni. Una forza della natura che solo negli ultimi anni era stata fiaccata dalla malattia. Grazie fra Vittore per il tuo prezioso aiuto, ci mancherai! “.