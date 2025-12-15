Imola. Accordo raggiunto all’Electrosystem, sede e dipendenti trasferiti a Lugo

total artículos:

È stato raggiunto oggi pomeriggio, in Comune a Imola, l’accordo tra Fim, Fiom e Uilm imolesi ed Electrosystem in merito alla procedura avviata dall’azienda imolese il 24 ottobre scorso per il trasferimento collettivo della sede e di tutti i 34 dipendenti a Lugo, nel ravennate (Electrosystem fa capo al gruppo Bwr Power System, con sede proprio a Lugo). Lo fanno sapere le tre sigle confederali, precisando che l’intesa “prevede la continuità aziendale di Electrosystem per 18 mesi, con il mantenimento della ragione sociale e la salvaguardia dei livelli occupazionali”. Per tutti i dipendenti sono inoltre garantiti “un rimborso giornaliero delle spese di viaggio e l’erogazione di un buono pasto quotidiano”.

Commentando l’accordo appena siglato, Marco Valentini della Fiom, Giuseppe Rago della Uilm e Antonino Liuzza della Fim si dicono “sollevati per aver trovato una soluzione condivisa dopo l’avvio di uno stato di agitazione che aveva portato anche ad azioni di sciopero”. L’intesa, evidenziano, “consente di garantire maggiore serenità alle persone coinvolte nel trasferimento, con la certezza che il posto di lavoro non sarà messo in discussione”. I sindacati sottolineano inoltre come “vi fossero forti preoccupazioni legate alla procedura di trasferimento, in assenza di garanzie sul mantenimento della ragione sociale, anche alla luce del fatto che la capogruppo Bwr di Lugo è attualmente in contratto di solidarietà”, e tengono infine a ringraziare il sindaco di Imola Marco Panieri e l’assessore comunale allo Sviluppo economico Pierangelo Raffini “per il prezioso ruolo di mediazione che ha permesso di affrontare la vertenza in un clima più disteso”. Anche Panieri e Raffini si dicono soddisfatti per l’accordo raggiunto oggi, che secondo loro “rappresenta una buona notizia per i lavoratori, per l’azienda e per il territorio”. Garantire “la continuità occupazionale, tutele concrete per chi affronta il trasferimento e il mantenimento della ragione sociale per i prossimi 18 mesi- affermano- era una priorità assoluta, e come Comune di Imola abbiamo svolto fino in fondo il nostro ruolo di mediazione istituzionale, mettendo attorno allo stesso tavolo azienda e sindacati, con l’obiettivo di tutelare il lavoro, la dignità delle persone e la tenuta del tessuto economico locale”. Il sindaco e l’assessore ringraziano quindi “Electrosystem, il gruppo Bwr Power System e le organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm per il senso di responsabilità dimostrato e per aver lavorato a una soluzione condivisa, dopo una fase complessa e delicata”. Questo accordo, concludono, “dimostra che, anche in contesti di riorganizzazione aziendale, il confronto serio e la collaborazione tra istituzioni, imprese e parti sociali possono portare a risultati positivi”.