Imola, accolti in Comune 48 giovani ucraini

Nella mattinata di lunedì 13 ottobre l’assessora al welfare Daniela Spadoni, l’assessora all’autodromo Elena Penazzi e il presidente del consiglio comunale Roberto Visani, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Imola, hanno ricevuto in sala consiliare un gruppo di 48 giovani cittadini ucraini.

Il gruppo di giovani, ospitati presso il seminario diocesano di Montericco, trascorrerà un periodo di quiete al riparo dagli orrori della guerra che, dopo più di tre anni, imperversa ancora nel loro Paese. L’iniziativa di accoglienza è promossa dalla diocesi di Imola insieme alle diocesi di Bologna, Faenza-Modigliana e Ravenna - Cervia. Il gruppo di giovani ha trascorso la mattinata visitando gli spazi museali della città per poi proseguire nel pomeriggio al parco delle Acque Minerali con una visita all’autodromo e al monumento dedicato ad Ayrton Senna.

Nel loro intervento le assessore Spadoni e Penazzi insieme al Presidente del consiglio comunale Visani hanno espresso il “ringraziamento dell’Amministrazione comunale a tutte le realtà imolesi che hanno reso possibile questa esperienza di amicizia e di accoglienza” e hanno salutato i giovani ucraini augurando che “la comunità internazionale non dimentichi questa guerra e si trovi una pace una giusta e duratura”.