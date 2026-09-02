Imola, accoltellato e ucciso nel suo letto: chi era il ristoratore che ha perso la vita

Un dramma consumato fra le mura di casa, segnato dalla fragilità della malattia. Dopo una vita trascorsa insieme come marito e moglie e per un certo periodo anche sul lavoro, visto che insieme avevano gestito anche alcuni esercizi pubblici, tutto è finito nel sangue. La donna è stata trovata in stato confusionale e sporca di sangue al fianco del marito e le indagini dei carabinieri ora si concentrano su di lei per accertarne le responsabilità, pare infatti che soffrisse da qualche tempo di un problema di salute.

La vittima è Francesco Mongardi storico titolare, insieme al fratello Luciano, del ristorante Il campanaccio sulla via Emilia. Il fratello Luciano è stato fra i primi ad accorrere sul posto, al civico 1 di via Bellini nel quartiere Pedagna, dopo che intorno alle 14.30 di ieri pomeriggio la badante che accudiva suo fratello e la moglie ha dato l’allarme. Sembra infatti che proprio nel breve lasso di tempo in cui la donna si era allontanata di casa per fare alcune commissioni, la moglie abbia preso un coltello dalla cucina e abbia colpito ripetutamente il marito, immobilizzato a letto in seguito ad alcune patologie e a un ictus risalente a qualche mese fa.