IMOLA. Con la tradizionale accensione dell’Albero di Natale e delle luminarie in Piazza Matteotti, oggi, sabato 28 novembre, la città ha ufficialmente inaugurato “Imola a Natale”, il programma di eventi e iniziative che accompagnerà la comunità per tutto il periodo delle festività, fino al 6 gennaio 2027.

La cerimonia si è aperta nel pomeriggio con la sfilata della Banda musicale “Città di Imola”, partita dal Teatro Ebe Stignani fino a raggiungere il cuore del centro storico. Alla presenza del Sindaco Marco Panieri, degli Assessori Giacomo Gambi (Cultura, Giovani e Legalità) e Pierangelo Raffini (Politiche per lo Sviluppo economico e l’Innovazione digitale, Città smart e Nuove politiche del lavoro), insieme ai presidenti e ai rappresentanti di tutti gli enti che hanno contribuito alla realizzazione del calendario, il vicario Don Andrea Querzè ha benedetto il Presepe installato dai volontari della Cattedrale ai piedi dell’abete. Subito dopo, l’accensione delle luci ha illuminato la piazza e le vie cittadine, seguita dall’esibizione musicale della Banda.

Il programma entrerà subito nel vivo domani, domenica 29 novembre, con le prime iniziative diffuse nel centro storico: dalle ore 17 alle 19 trampolieri e musicisti animeranno strade e piazze con la performance itinerante degli Elfi di Natale, mentre alle 17.30 in Piazza Matteotti si esibirà la Vassura Baroncini Brass, con le classi di ottoni e percussioni della scuola di musica comunale.

Il calendario proseguirà poi per tutte le festività fino all’Epifania, proponendo concerti, spettacoli, laboratori creativi, attività per bambini e famiglie, mercatini e mostre promossi dalle realtà associative, culturali e commerciali del territorio.