Imola, “Accadde a Betlemme”: domenica 21 dicembre in piazza con gli alunni delle Scuole San Giovanni Bosco

Il centro storico di Imola si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti del Natale cittadino. Domenica 21 dicembre alle ore 16.30, in piazza Matteotti, va in scena la XXII edizione di “Accadde a Betlemme”, la tradizionale rappresentazione artistica degli alunni delle Scuole San Giovanni Bosco, organizzata in collaborazione con il Comune di Imola.

Il titolo dell’edizione 2025 è “In cammino sotto la luce di una grande stella”. Un racconto corale della bellezza del Natale che unisce canti, parti recitate e musica dal vivo, con la partecipazione dell’ensemble di flauti della scuola secondaria di primo grado, per rievocare la nascita di Gesù e il suo significato ancora attuale.

Protagonisti dell’iniziativa saranno gli oltre 400 bambini e ragazzi iscritti alle Scuole San Giovanni Bosco – dal polo infanzia 0-6, alla scuola primaria, fino alla secondaria di primo grado – insieme a docenti, educatori, genitori e volontari, coinvolti da settimane nella preparazione dell’evento. L’appuntamento è domenica 21 dicembre, ore 16.30, in piazza Matteotti. Ingresso libero.