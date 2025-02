Imola, “Abbandonata dai servizi sociali: il mio ex è uscito dal carcere, ho paura”

«Sono stata abbandonata dai servizi sociali e in più il mio ex marito violento è uscito dal carcere. Io e mia figlia oggi viviamo nella paura che possa ritrovarci». La triste storia ha come protagonista una signora di mezza età che, vista la delicata situazione, ha preferito rimanere anonima per tutelare se stessa e le sue due figlie. Una di loro, la maggiore, oltretutto vive ancora con lei in un comune del circondario all’interno di una casa popolare di pochi metri quadrati. «Entrambe abbiamo una disabilità e viviamo soltanto con i 280 euro a testa di pensione di invalidità - racconta la donna -. I servizi sociali ci hanno sempre aiutate, ma da qualche anno ci hanno lasciate sole pure loro».

