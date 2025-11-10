Imola, abbandona rifiuti pericolosi nel bosco: imprenditore multato di quasi 7mila euro

Gli agenti della Polizia Locale della Città metropolitana di Bologna – Ufficio di Imola – hanno concluso con successo un’importante indagine riguardante l’abbandono di un ingente quantitativo di rifiuti non pericolosi in un’area boschiva nel territorio del Comune di Fontanelice. Il fatto risale ai giorni scorsi. Grazie a un’accurata analisi del materiale rinvenuto, alle testimonianze raccolte e alle immagini di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a identificare il responsabile dell’illecito: il titolare di una nota impresa locale.

L’imprenditore è stato denunciato e sanzionato per aver abbandonato rifiuti costituiti da RAEE e imballaggi, in violazione delle vigenti norme ambientali: dovrà provvedere alla bonifica dell’area interessata e sarà tenuto al pagamento di una sanzione pari a 6.750 euro. L’operazione è stata portata a termine grazie alla collaborazione con altri Enti del territorio.

La Polizia Locale prosegue costantemente l’attività di monitoraggio del territorio, con l’obiettivo di prevenire e reprimere ogni forma di illecito ambientale, e invita la cittadinanza a segnalare tempestivamente eventuali episodi di abbandono dei rifiuti alle autorità competenti. La collaborazione dei cittadini è infatti un elemento fondamentale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di degrado ambientale.