Imola, a Sergio Zavatti Stella al merito del lavoro da parte del Presidente della Repubblica

Il presidente Giovanni Tamburini, unitamente al consiglio di amministrazione di Banca di Imola, esprime il più vivo compiacimento per il conferimento, da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Stella al merito del lavoro a Sergio Zavatti, Direttore Generale di Banca di Imola S.p.A. “Grande soddisfazione - si legge in una nota - per questo importante e prestigioso riconoscimento a un proprio dirigente da parte del Presidente della Capogruppo La Cassa di Ravenna S.p.A., Antonio Patuelli e del Direttore Generale, Nicola Sbrizzi. Sergio Zavatti, entrato a far parte del Gruppo La Cassa di Ravenna nel 1995, nel luglio 2000 venne nominato Responsabile dell’Area Commerciale presso la Direzione Generale della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., incarico che mantenne fino al novembre del 2009, quando venne nominato Direttore Generale del Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A., banca entrata a far parte del Gruppo La Cassa di Ravenna l’anno prima. Infine, Sergio Zavatti nel 2012 ha assunto l’incarico di Direttore Generale di Banca di Imola S.p.A., che fa parte del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna dal 1997, ruolo che ricopre tutt’oggi. Questa alta onorificenza, la più alta che possano conseguire i lavoratori dipendenti, comporta il titolo di Maestro del Lavoro e viene assegnata a chi, nel proprio ambito lavorativo, si sia distinto per operosità, perizia, dedizione, spirito di iniziativa ed etica professionale”.