L’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola si prepara ad accogliere nuovamente dal 20 al 24 ottobre 2027, le Finali Mondiali Ferrari, uno degli appuntamenti più importanti della stagione del Cavallino Rampante, capace di riunire in un unico evento competizioni, spettacolo, passione e attività dedicate all’universo Ferrari. Il ritorno della manifestazione a Imola conferma il legame tra il circuito e la Casa di Maranello offrendo al pubblico e agli appassionati un’occasione unica per vivere da vicino il mondo Ferrari. Per il sindaco di Imola Marco Panieri: «È un grande ritorno, dopo le edizioni del 2022, che aveva riportato l’evento a Imola dopo vent’anni, e del 2024. Dopo le finali di quest’anno a Barcellona, ospitare nel 2027 questo terzo appuntamento in pochi anni rappresenta per noi un onore e un motivo di grande orgoglio. A Imola vive una profonda passione rossa e un legame speciale con la Scuderia Ferrari, un’eccellenza che siamo fieri di avere nel cuore della Motor Valley, in Emilia-Romagna. Questo risultato qualifica ulteriormente il nostro territorio e conferma la capacità dell’Autodromo, a Imola che è il cuore della Motor Valley, di attrarre grandi eventi internazionali legati al motorsport: un cammino che non si interrompe e che siamo determinati a proseguire. Siamo grati di poter collaborare ancora una volta a Imola con Antonello Coletta e il suo team».

Così il direttore generale dell’autodromo Pietro Benvenuti : «Il ritorno delle Finali Mondiali Ferrari a Imola nel 2027 rappresenta una grande soddisfazione e un importante riconoscimento per il lavoro svolto dall’Autodromo e per il rapporto consolidato con Ferrari. Accogliere nuovamente un evento di questa rilevanza internazionale significa poter ospitare uno straordinario momento di sport, spettacolo e passione, riunendo a Imola piloti, team, clienti e tifosi provenienti da tutto il mondo. Una manifestazione di questo livello rappresenta inoltre un’importante opportunità per il territorio, capace di generare ricadute positive sull’indotto, coinvolgendo strutture ricettive, attività commerciali, ristorazione e servizi, e contribuendo a valorizzare l’intero sistema economico locale. Le Finali Mondiali Ferrari rappresentano un appuntamento unico nel panorama motoristico e siamo orgogliosi che l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari sia ancora una volta parte di questa grande festa del Cavallino Rampante. Lavoreremo con entusiasmo e professionalità, insieme a Ferrari e a tutti i soggetti coinvolti, per offrire un’edizione all’altezza delle aspettative e valorizzare ulteriormente il legame tra il nostro circuito e uno dei marchi più prestigiosi al mondo».