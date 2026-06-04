Imola, a nove giorni dall’elezione Marco Panieri presenta la nuova giunta composta di cinque donne e tre uomini e si tratta soprattutto di conferme

Imola
  • 04 giugno 2026
Imola, a nove giorni dall’elezione Marco Panieri presenta la nuova giunta composta di cinque donne e tre uomini e si tratta soprattutto di conferme
Imola, a nove giorni dall’elezione Marco Panieri presenta la nuova giunta composta di cinque donne e tre uomini e si tratta soprattutto di conferme
Panieri e le due nuove assessore Chiara Sorbello e Selena Mascia
Panieri e le due nuove assessore Chiara Sorbello e Selena Mascia
Da sinistra Alba Natali in quota Imola Corre, Pierangelo Raffini, Elisa Spada
Da sinistra Alba Natali in quota Imola Corre, Pierangelo Raffini, Elisa Spada
La vicesindaca Elisa Spada
La vicesindaca Elisa Spada
I confermati Daniela Spadoni al Welfare e Giacomo Gambi alla Cultura, il quale a 35 anni è di nuovo il più giovane in giunta
I confermati Daniela Spadoni al Welfare e Giacomo Gambi alla Cultura, il quale a 35 anni è di nuovo il più giovane in giunta

Cinque donne e tre uomini sindaco compreso. Cinque conferme, sindaco rieletto compreso, e tre novità. La squadra di governo composta dal sindaco di Imola Marco Panieri a nove giorni dal voto rivedrà al loro posto la vicesindaca Elisa Spada e gli assessori Giacomo Gambi, Pierangelo Raffini e Daniela Spadoni. I nuovi volti sono quelli di Chiara Sorbello, Selena Mascia e Alba Natali. Tutti espressione della maggioranza Pd meno Alba Natali che è stata eletta con la lista Imola Corre e Selena Mascia che, pur avendo alle spalle un’esperienza da consigliera comunale nel Pd, da lustri ormai non aveva incarichi pubblici.

Il sindaco ha rimodulato alcune deleghe e ne ha introdotte di nuove così distribuite.

Elisa Spada, nata il 7 agosto 1979 (46 anni), è nominata vicesindaca e assessora alle Politiche per la cura della città dall’ambiente alla partecipazione, con deleghe ad ambiente, urbanistica (nuova per lei), rigenerazione urbana e adattamento climatico, mobilità sostenibile, spazio pubblico bene comune e biodiversità (delega di nuova introduzione), edilizia privata, viabilità e trasporti, partecipazione, pari opportunità e gentilezza.

Alba Natali, nata il 14 marzo 1959 (67 anni), è nominata assessora alle Politiche del benessere e della salute, con deleghe a sanità (prima in capo al sindaco stesso), salute e benessere, progetti speciali come Piano sociale per la Salute mentale e Parco della Memoria all’Osservanza (per la prima volta la salute mentale rientra fra le deleghe di un assessorato), servizi al cittadino, organizzazione e personale.

Pierangelo Raffini, nato il 20 maggio 1961 (65 anni), è nominato nuovamente assessore alle Politiche per lo sviluppo economico e dell’innovazione digitale, Città Smart e nuove politiche del lavoro, con deleghe a centro storico, sviluppo economico, lavoro, artigianato, commercio, attività produttive, attività agricole, innovazione, agenda digitale, gemellaggi e politiche europee.

Daniela Spadoni, nata il 21 novembre 1968 (57 anni), è a sua volta confermata assessora al Welfare e Politiche dell’abitare, rapporti con il Terzo settore e immigrazione.

Selena Mascia è la nomina tecnica, nata il 5 maggio 1975 (51 anni), dipendente di Hera, e avrà la delega a Lavori pubblici, Patrimonio, Bilancio e Partecipate, con deleghe a demanio, patrimonio, lavori pubblici, bilancio, tributi e società partecipate.

Chiara Sorbello, già capogruppo del Pd nella precedente consigliatura, nata il 21 marzo 1988 (38 anni), sarà l’assessora ai Servizi generali e Politiche per la formazione di cittadinanza, con deleghe ad attività istituzionali, rapporti con il consiglio comunale, servizi educativi, istruzione, formazione, università e sport.

Giacomo Gambi, nato il 4 gennaio 1991 (35 anni), sarà ancora assessore alla Cultura, Giovani e Legalità, con deleghe a cultura, legalità, beni archeologici, storici e monumentali, musei, biblioteche e pinacoteche, teatri e politiche giovanili.

Il sindaco Marco Panieri mantiene per sé le deleghe a sicurezza e polizia locale, protezione civile, autodromo, grandi eventi, turismo e comunicazione; delegherà da 5 a 6 consiglieri comunali su temi specifici.

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