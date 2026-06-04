Imola, a nove giorni dall’elezione Marco Panieri presenta la nuova giunta composta di cinque donne e tre uomini e si tratta soprattutto di conferme

Cinque donne e tre uomini sindaco compreso. Cinque conferme, sindaco rieletto compreso, e tre novità. La squadra di governo composta dal sindaco di Imola Marco Panieri a nove giorni dal voto rivedrà al loro posto la vicesindaca Elisa Spada e gli assessori Giacomo Gambi, Pierangelo Raffini e Daniela Spadoni. I nuovi volti sono quelli di Chiara Sorbello, Selena Mascia e Alba Natali. Tutti espressione della maggioranza Pd meno Alba Natali che è stata eletta con la lista Imola Corre e Selena Mascia che, pur avendo alle spalle un’esperienza da consigliera comunale nel Pd, da lustri ormai non aveva incarichi pubblici.

Il sindaco ha rimodulato alcune deleghe e ne ha introdotte di nuove così distribuite.

Elisa Spada, nata il 7 agosto 1979 (46 anni), è nominata vicesindaca e assessora alle Politiche per la cura della città dall’ambiente alla partecipazione, con deleghe ad ambiente, urbanistica (nuova per lei), rigenerazione urbana e adattamento climatico, mobilità sostenibile, spazio pubblico bene comune e biodiversità (delega di nuova introduzione), edilizia privata, viabilità e trasporti, partecipazione, pari opportunità e gentilezza.

Alba Natali, nata il 14 marzo 1959 (67 anni), è nominata assessora alle Politiche del benessere e della salute, con deleghe a sanità (prima in capo al sindaco stesso), salute e benessere, progetti speciali come Piano sociale per la Salute mentale e Parco della Memoria all’Osservanza (per la prima volta la salute mentale rientra fra le deleghe di un assessorato), servizi al cittadino, organizzazione e personale.

Pierangelo Raffini, nato il 20 maggio 1961 (65 anni), è nominato nuovamente assessore alle Politiche per lo sviluppo economico e dell’innovazione digitale, Città Smart e nuove politiche del lavoro, con deleghe a centro storico, sviluppo economico, lavoro, artigianato, commercio, attività produttive, attività agricole, innovazione, agenda digitale, gemellaggi e politiche europee.

Daniela Spadoni, nata il 21 novembre 1968 (57 anni), è a sua volta confermata assessora al Welfare e Politiche dell’abitare, rapporti con il Terzo settore e immigrazione.

Selena Mascia è la nomina tecnica, nata il 5 maggio 1975 (51 anni), dipendente di Hera, e avrà la delega a Lavori pubblici, Patrimonio, Bilancio e Partecipate, con deleghe a demanio, patrimonio, lavori pubblici, bilancio, tributi e società partecipate.

Chiara Sorbello, già capogruppo del Pd nella precedente consigliatura, nata il 21 marzo 1988 (38 anni), sarà l’assessora ai Servizi generali e Politiche per la formazione di cittadinanza, con deleghe ad attività istituzionali, rapporti con il consiglio comunale, servizi educativi, istruzione, formazione, università e sport.

Giacomo Gambi, nato il 4 gennaio 1991 (35 anni), sarà ancora assessore alla Cultura, Giovani e Legalità, con deleghe a cultura, legalità, beni archeologici, storici e monumentali, musei, biblioteche e pinacoteche, teatri e politiche giovanili.

Il sindaco Marco Panieri mantiene per sé le deleghe a sicurezza e polizia locale, protezione civile, autodromo, grandi eventi, turismo e comunicazione; delegherà da 5 a 6 consiglieri comunali su temi specifici.