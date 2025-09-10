Imola, a Montecatone le premiazioni del concorso letterario sostenuto dal Rotary

Si sono svolte sabato 6 settembre nel giardino del Montecatone Rehabilitation Institute le premiazioni della quarta edizione del concorso letterario ‘Sempre Io’: un progetto di medicina narrativa nato per dare voce terapeutica ai pazienti dell’istituto di Montecatone, ed anche ai parenti, ai caregivers e agli operatori sanitari che ruotano attorno a questo mondo di estrema cura.

Il concorso ‘Sempre Io’ si ispira al volume ‘Still Me’ scritto dall’attore Christopher Reeve (reso celebre dal fim “Superman”) rimasto tetraplegico a seguito di un grave incidente. I partecipanti possono scegliere un genere narrativo - Intervista, Racconto, Poesia, Fotografia - in cui cimentarsi per raccontare la propria esperienza e testimonianza. Una giuria, a seguito delle valutazioni, stila una graduatoria per ogni genere in cui premiare il primo, secondo e terzo classificato. Il premio consiste nella pubblicazione del proprio elaborato in un volume dal titolo ‘Sempre Io’ edito dall’Istituto di Montecatone e dalla Fondazione Montecatone con il sostegno e contributo del Rotary Club di Imola.

La premiazione del 6 settembre si è svolta alla presenza di Mario Tubertini Commissario Straordinario di Montecatone, di Claudia Corsolini responsabile delle relazioni esterne, di dirigenti medici dell’Istituto e della giuria del concorso. Il Rotary Club di Imola ha

partecipato con una delegazione di soci e del Presidente dell’anno 2025-2026 Fabrizio Miccoli, che ha dichiarato: “Con il progetto ‘Sempre Io’ il Rotary Club di Imola partecipa ad uno dei suoi Service più significativi, lasciando un pezzo di cuore che continuamente si

rigenera di anno in anno, fin dalla prima edizione. Il Rotary è un Club di Servizio attento alle esigenze della società che, ispirato dai valori dell’amicizia e della solidarietà, opera donando supporto concreto per fare del bene’”.