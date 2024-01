Imola, a fuoco la cucina dell’area di servizio Santerno Ovest in A14

Un incendio è divampato pochi minuti prima della mezzanotte di mercoledì nel ristorante dell’area di servizio Santerno Ovest, lungo l’autostrada A14. Le fiamme, per cause ancora da accertare, si sono sviluppate all’interno della cucina interessando, come riferito dai vigili del fuoco, la piastra di cottura e il controsoffitto sovrastante. Sul posto per spegnere il rogo sono intervenute due squadre di pompieri del distaccamento di Imola, una da Ravenna e un’altra da Lugo. Fortunatamente non si sono registrati feriti.