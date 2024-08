Imola, 865mila euro per manutenzioni stradali

IMOLA. La giunta Comunale di Imola ha deliberato nei giorni scorsi interventi di manutenzione stradale straordinaria per via Merlo, via Selice e via Goccianello, alla luce del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali contenuto nell’allegato A dell’ordinanza 13 del 2023 del commissario alla ricostruzione post alluvione. I lavori saranno finanziati con l’entrata derivante dal finanziamento del commissario. Ci sono 865.000 euro. Di questi, 300.000 euro sono dedicati a via Merlo (zona Spazzate Sassatelli) per lavori di ripristino dei dissesti sulla pavimentazione ed in particolare il rifacimento del binder e il tappeto d’usura per rendere più sicura la viabilità nei tratti con criticità più marcate. Altri 535.000 euro sono per via Selice, una delle arterie del territorio. Qui si prevede la demolizione e ricostruzione del pacchetto stradale di fondazione, uno strato di impermeabilizzazione, demolizione e ricostruzione del parterre centrale in cubetti di porfido e sistemazione cordoli, eventuale riparazione o sostituzione delle condotte di scolo della pioggia. Infine, 30.000 euro per via Goccianello, per il ripristino di un rivale stradale con immaschiamento di sassi, riprofilatura riva, pulizia del fosso e dello scarico delle acque piovane per eliminare i rischi di acqua sulla strada. “Insieme ai cantieri, ricevo numerose sollecitazioni sulla situazione della rete stradale, sono consapevole della situazione e della sua delicatezza. Infatti, anche per questo, abbiamo lavorato insieme alla struttura commissariale per procedere e finalizzare la messa in sicurezza e il ripristino delle porzioni delle nostre strade interessate dai danni delle alluvioni”, afferma il sindaco di Imola Marco Panieri. Il primo cittadino sottolinea che le mosse del Comune di Imola provano che “gli Enti Locali, quando i fondi vengono messi a disposizione, i soldi li spendono. A Imola li spendiamo, sappiamo come farlo e i progetti diventano realtà: lo abbiamo e lo stiamo” e cita Pnrr, fondi Atuss, Fesr e ora con le risorse della struttura commissariale. Sulla manutenzione stradale, ricorda che fino al 2020, quando diventò sindaco, il Comune investiva circa 200.000 euro all’anno, nel 2021 si è saliti a 800.000, nel 2022 a un milione e 20.000 (di cui 950.000 in strade e 70.000 in marciapiedi), nel 2023 un milione e 400.000 euro e nel 2024, anche grazie alle risorse della struttura commissariale si arriverà a 3,6 milioni, di cui una buona parte investiti nel forese e nelle frazioni: L’impiego dei fondi del commissario, aggiunge, l’assessore ai Lavori pubblici Pierangelo Raffini, è “un ulteriore passo per la ricostruzione post-alluvione che dimostra quanto il Comune di Imola, insieme al sindaco, stia presidiando e realizzando gli impegni presi con i cittadini quando viene messo nelle condizioni di ricevere le risorse. Mi sono sorpreso che proprio nei giorni scorsi un partito di opposizione locale abbia accusato che i territori, i Comuni, non spendono le risorse stanziate dalla struttura commissariale e abbia organizzato un’iniziativa nella nostra città. Negli stessi giorni in giunta comunale stavamo deliberando quasi un milione di euro di lavori straordinari con fondi provenienti dalla struttura commissariale, che Imola è in grado di progettare e realizzare, nonostante le strutture e i dipendenti restino invariati”. Su questi temi “Panieri è sempre stato molto determinato e concreto, mi spiace ci debbano essere polemiche strumentali che nulla servono alla città e ai cittadini”, conclude Ruffini.